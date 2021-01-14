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Укравшего виски псковича задержала Росгвардия

В Пскове росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, укравшего из магазина алкоголь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

13 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который пронес через кассовый узел бутылку виски, не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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