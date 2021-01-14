В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО

11:04, 14 января 2021, ПАИ

Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО возобновил работу в Пскове с 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Псковичам напоминают, что при посещении Центра следует использовать средства индивидуальной защиты, а также предупреждают о проведении термометрии на входе. Клиенты с температурой не будут допускаться в помещение.

Посетителей офисов призывают соблюдать социальную дистанцию. В Центре одновременно могут находиться не более двух человек.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). Горячая линия регоператора: 8(800)234-24-23.

По вопросам, связанным с вывозом ТКО, жители Пскова и Псковского района могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 20-17-99 в рабочее время с 08:00 до 17:00.

Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО находится по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3. Режим работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.