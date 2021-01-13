Сбербанк за сутки выдал кредитов на 100 млн рублей по льготной программе

11:30, 14 января 2021, ПАИ

11 января Правительство РФ снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7%. Только за первые сутки действия обновлённых условий программы Сбербанк заключил с клиентами малого бизнеса договоры на сумму более 100 млн рублей.

Как рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, все клиенты банка, которые подавали заявку на кредит под ставку 8,5%, при одобрении заявки получат финансирование на новых условиях — под сниженную ставку 7%. За первые сутки действия новых условий Сбербанком заключено уже шесть договоров на сумму более 100 млн рублей.

«Мы позитивно оцениваем инициативу правительства по снижению ставки до 7% по программе льготного кредитования бизнеса. Новые условия сделают программу более доступной для предпринимателей и помогут им не только в поддержке текущей деятельности, но и в развитии бизнеса и запуске новых инвестиционных проектов», - отметил Анатолий Попов.

Напомним, что весной 2020 года в программу льготного кредитования субъектов МСП уже вносились антикризисные изменения, которые упростили требования к заёмщикам.

За 2020 год в рамках программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса выдано кредитов на сумму более 900 млрд рублей.

Всего в рамках национального проекта МСП в 2021 году банками планируется выдать кредитов по льготной ставке в объеме 700 млрд рублей.