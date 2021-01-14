Главврач Псковской межрайонной больницы рассказала о работе учреждения в праздники

14:19, 14 января 2021, ПАИ

Главный врач ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» Елена Уткина рассказала о работе учреждения в праздничные выходные. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медработниками 14 января.

Елена Уткина отметила, что с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 больница работала без выходных. 110 коек были перепрофилированы под инфекционные. За праздники в инфекционное отделение поступили 59 человек, на сегодняшний день там находятся 40 пациентов. Главврач подчеркнула, что больница оснащена средствами индивидуальной защиты, расходными материалами. Штат стационара укомплектован, все сотрудники прошли обучение по лечению коронавируса.

«Амбулаторное звено работало ежедневно по графику, приоритет был на обслуживании на дому. Ежедневно 7 выездных бригад работали в Псковском районе и 5 — в Палкинском», - продолжила Елена Уткина. По её словам, в поликлинике в Палкино круглосуточно работали стационар, врач-терапевт. Также круглые сутки функционировал кол-центр, поступило 147 звонков.

Главврач Псковской межрайонной больницы отметила, что в учреждении есть дефицит кадров, так как заболело много сотрудников. Она выразила медикам благодарность за работу и отметила, что в скором времени будут организованы два дополнительных рабочих места для централизованной выписки больничных листов, куда будут приняты новые сотрудники. «Студенты медицинского колледжа нам помогают, до праздников их было 27 человек», - уточнила главврач.

Также, по ее словам, существует и проблема с транспортом, но её удаётся решать за счет помощи автоволонтеров.

«Больничные в электронном варианте выписываются?» - поинтересовался губернатор.

Елена Уткина ответила, что их оформляют дистанционно, с персоналом проведена необходимая работа.

«Призываю, чтобы вы друг с другом общались, делились опытом», - обратился глава региона к медикам.