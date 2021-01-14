0
14:22
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
13:36
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
13:15
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
13:05
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
13:00
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
12:18
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
12:08
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
Еще новости
Общество

Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений

14 января состоялась XXVIII отчетно-выборная конференция Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в облсовпрофе.

Об итогах работы за прошедший пятилетний период рассказала председатель профорганизации Наталья Васильева. Результаты деятельности организации признаны делегатами конференции удовлетворительными.

Кроме того, был избран новый председатель на очередной пятилетний срок. Им стала Татьяна Победова. А также выбран состав Комитета, Президиума и Ревизионной комиссии областной организации профсоюза.

Нового председателя Псковской областной организации Татьяну Победову с избранием поздравили Заместитель Председателя Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

«Поздравляю нашу коллегу Татьяну Победову с единогласным избранием на должность Председателя областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания. Это ответственная должность и Татьяна Георгиевна принимает обязанности председателя организации в сложное время. Но при этом в организации очень хороший профсоюзный актив, который её поддержит в работе, да и коллеги вместе с аппаратом Псковского облсовпрофа окажут необходимую поддержку», – отметил Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
14 января 2021
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
14 января 2021
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
14 января 2021
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
14 января 2021
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
14 января 2021
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
14 января 2021
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
14 января 2021
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
14 января 2021
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО

Идет загрузка...