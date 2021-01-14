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Псковичам напомнили, как обращаться с электроприборами и печами в морозы
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Общество

Псковичам напомнили, как обращаться с электроприборами и печами в морозы

Заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин напомнил жителям региона некоторые правила пользования отопительными и обогревательными устройствами в связи с грядущим похолоданием.

По его словам, на полу перед топкой печи должен лежать предтопочный лист из негорючего материала, а подходы к печи должны быть свободными. Владимир Якинун подчеркнул, что запрещается оставлять без присмотра в домах топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям; применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие вещества; а также перекаливать печи. Поэтому рекомендуется топить печь не чаще двух-трех раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

«Не допускайте перегрева электронагревательных приборов; не перегружайте электрическую сеть. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; применять самодельные электронагревательные приборы; а также оставлять их без присмотра включёнными в сеть», - сказал Владимир Якунин.

При этом он подчеркнул, что, если для обогрева будет использовано газовое оборудование, нужно следить, чтобы оно было всегда в исправном состоянии. «Не следует включать газовый прибор при незаполненной водой системе отопления. Категорически запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; допускать к пользованию газовым оборудование детей и лиц, не знающих правил их безопасного использования. Не используйте газовые плиты для обогрева помещений», - заключил Якунин.

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