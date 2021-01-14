С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Псковом и Великим Новгородом

15:55, 14 января 2021, ПАИ

Между Псковом и Великим Новгородом с 15 января возобновляется автобусное сообщение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться по маршруту №508 Великий Новгород - Псков микроавтобусами Mercedes-Benz вместимостью 16 посадочных мест.

Транспорт будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Великого Новгорода (автовокзал) в 8:20 и отправлением из Пскова (автовокзал) в 17:10. Стоимость билета составит 700 рублей.