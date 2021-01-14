Двух украинцев оштрафовали за незаконное пересечение границы в Невельском районе

16:09, 14 января 2021, ПАИ

Невельский районный суд привлек к уголовной ответственности двух граждан Украины за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В августе 2020 года пограничники задержали в районе деревни Козлово Невельского района иностранца, который ехал на легковом автомобиле из Белоруссии в Россию объездными и проселочными дорогами. В ходе проверки его документов выяснилось, что мужчине запрещён въезд на территорию России за нарушение миграционного законодательства, о чем он был уведомлен в установленном порядке. В связи с этим молодого человека оштрафовали на 130 тысяч рублей.

Ещё одного украинца псковские пограничники задержали в районе деревни Лобок. Он также незаконно пересек российско-белорусскую государственную границу, имея запрет въезда в Российскую Федерацию. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Вынесенные приговоры вступили в законную силу.