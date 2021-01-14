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Общество

Наследники смогли получить землю в Себеже только через суд

Суд помог гражданам вступить в наследство и получить земельный участок в Себеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Истцы ссылались на то, что они являются наследниками женщины, умершей в 2019 году. После её смерти заявители обратились к нотариусу, и каждый получил свидетельство о праве собственности в порядке наследования по закону на 1/2 долю в праве на 18/25 долей жилого дома. А в выдаче документов на землю было отказано из-за наличия вступившего в законную силу решения Себежского районного суда Псковской области от 23.04.1999 года.

Истцы оплатили все налоги, в течение года трижды обрабатывали земельный участок, прилегающий к дому. В связи с этим они попросили признать за ними право собственности на 1/2 долю земельного участка каждому.

Суд пришёл к выводу о том, что за ними может быть признано право собственности на спорное имущество в порядке наследования. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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