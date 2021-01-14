Елена Полонская вошла в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц регионов СЗФО за 2020 год

17:26, 14 января 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская заняла 3-е место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2020 год (медиаиндекс — 38 тыс. 988,5). Глава администрации Пскова Александра Братчиков в этом рейтинге находится на 4-м месте (медиаиндекс - 34 тыс. 902), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия», которая занимается составлением рейтинга.

Возглавляет список мэр Вологды Сергей Воропанов (68 395,2), на втором месте находится глава администрации Мурманска Евгений Никора (42 тыс. 541,6). Замыкает пятерку лучших мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин с медиаиндексом 29 тыс. 667.

В «Медиалогии» рассказали, что наибольшее количество упоминаний в СМИ Елены Полонской связано с тем, что в Пскове планируют продлить срок действия уменьшенной арендной платы для предпринимателей, чьи помещения находятся в муниципальной собственности. Также Елена Полонская сообщала, что в городе Ницца, расположенном на юге Франции, открылась фотовыставка о Пскове, что депутаты гордумы «проредили» список детских площадок, подлежащих демонтажу. Помимо этого СМИ писали о том, что глава Пскова поддержала перенос торгового центра «Магеллан» с Рижского проспекта.

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