#Опросник ПАИ: Когда вы убираете новогоднюю ёлку?

18:50, 14 января 2021, ПАИ

Сегодня в народе празднуется Старый новый год. Своего рода финальный аккорд новогодних праздников. Салаты и шумные застолья остались позади. Впереди трудовые будни и бытовые хлопоты. Каждый встречает Новый год по-своему. Со своими традициями, атрибутами и ритуалами. Наверняка, есть и те, кто вовсе равнодушен к этому торжеству, но для остальных он невозможен без ёлки. Мы решили узнать, когда псковичи прощаются с новогодним настроением и избавляются от главного атрибута. Когда следует убирать ёлку - смотрите в нашем опроснике.





Несколько лет назад в интернете было модно обсуждать то, как долго ты готов хранить зелёную красавицу. Люди соревновались, выкладывали фото, и у некоторых хватало терпения аж до лета. Речь, правда, шла о живых деревьях, и со временем страсти утихли. Сейчас от этого флешмоба остались только отголоски. Половина опрошенных снимут игрушки уже сегодня. Остальные готовы повременить. Кто-то до конца января, а кто-то и до конца зимы. Всё зависит от настроения и собственной лени.

Есть и те, кто уже всё убрал. «Пробили куранты - и хватит, только место занимает», - говорят они.



Немаловажный момент - размер ёлки. Кто-то может просто снять её с полки и положить в ящик. Это актуально для сторонников минимализма. Однако есть и те, кому приходится сбрасывать ёлку через балкон. Речь, конечно, только о живых символах. Слегка дико, но не торопитесь с выводами. Несмотря на радикальность подхода, всё происходит со всеми мерами предосторожности и в несколько этапов. Основной тезис такого метода - чистота. Ёлка осыпается, и если избавляться от нее традиционным способом - следы будут повсюду. Не каждый с этим согласится, но и такое в нашем городе есть.

Ещё один плюс в копилку искусственных атрибутов - собрал в коробку и оставил до следующего раза.



В любом случае, ёлка - это только украшение. Инструмент концентрации настроения. Всё можно убрать, но воспоминания останутся. Для того и нужны праздники.