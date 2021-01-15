Как в два раза продлить отпуск, рассказали эксперты

09:05, 15 января 2021, ПАИ

Российским туристам рассказали, как в 2021 году следует грамотно распределить отпускные дни, чтобы отдохнуть в два раза дольше. Такой способ раскрыли эксперты туристического сервиса OneTwoTrip.

Путешественникам рекомендуют особым методом распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам, а именно 21 днем без учета новогоднего периода. Специалисты выяснили, что если взять 18 дней отпуска и присоединить к ним смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней.

Соответственно, к трем февральским выходным, с 21-го по 23-е, следует добавить будни с 24-го по 26-е — получится восемь дней отдыха. В марте праздники, с 6-го по 8-е, можно продлить до девяти дней, взяв отпуск с 9-го по 12-е, а в мае организовать каникулы на 10 дней, оформив отпуск на четыре дня, с 4-го по 7-е, между официальными выходными.

В июне путешествие можно растянуть на девять дней, если добавить к Дню России дополнительные нерабочие с 15-го по 18-е, а в ноябре — также на девять дней, взяв отпуск с 1-го по 3-е, которые дополнят официально свободные 4-7 ноября.