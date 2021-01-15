Запрет выхода людей на лёд отменён в Великих Луках
С 14 января в Великих Луках отменён запрет выхода людей на лёд водоёмов города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, УЖКХ администрации Великих Лук поручено организовать сходни для безопасного подъёма и спуска пешеходов к реке Ловать на левом берегу напротив мемориала «Вечный Огонь» и на правом берегу напротив площади Ленина.
На водных объектах города запрещено проведение массовых мероприятий, не предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального образования.