0
09:58
Коронавирус унёс жизни 2 млн человек
00:36
Ещё у 184 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
21:21
Госархив Псковской области рассказал о Талабских островах
18:50
#Опросник ПАИ: Когда вы убираете новогоднюю ёлку?
18:35
#Опросник ПАИ: Что вы ждёте от 2021 года?
17:59
Владислав Абрамов: Мы не экономим ни на себе, ни на людях
17:55
Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове
Еще новости
Общество

Запрет выхода людей на лёд отменён в Великих Луках

С 14 января в Великих Луках отменён запрет выхода людей на лёд водоёмов города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, УЖКХ администрации Великих Лук поручено организовать сходни для безопасного подъёма и спуска пешеходов к реке Ловать на левом берегу напротив мемориала «Вечный Огонь» и на правом берегу напротив площади Ленина.

На водных объектах города запрещено проведение массовых мероприятий, не предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Коронавирус унёс жизни 2 млн человек
15 января 2021
Коронавирус унёс жизни 2 млн человек
Ещё у 184 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
15 января 2021
Ещё у 184 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
Госархив Псковской области рассказал о Талабских островах
14 января 2021
Госархив Псковской области рассказал о Талабских островах
#Опросник ПАИ: Когда вы убираете новогоднюю ёлку?
14 января 2021
#Опросник ПАИ: Когда вы убираете новогоднюю ёлку?
#Опросник ПАИ: Что вы ждёте от 2021 года?
14 января 2021
#Опросник ПАИ: Что вы ждёте от 2021 года?
Владислав Абрамов: Мы не экономим ни на себе, ни на людях
14 января 2021
Владислав Абрамов: Мы не экономим ни на себе, ни на людях
Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове
14 января 2021
Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове
В связи с морозами порховскому зооприюту нужна помощь волонтеров
14 января 2021
В связи с морозами порховскому зооприюту нужна помощь волонтеров

Идет загрузка...