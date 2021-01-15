Псковичей приглашают на службу в ОМОН

09:55, 15 января 2021, ПАИ

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.



Сотрудники требуются в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.



Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (8112) 62-05-69, 8 (8112) 66-61-12.