Коронавирус унёс жизни 2 млн человек

09:58, 15 января 2021, ПАИ

По состоянию на 15 января в мире зарегистрировано 93 545 150 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 002 642 человека. Количество выздоровевших – 66 845 955.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 23 848 410. В этой стране от коронавируса умерли 397 994 человека, выздоровело – 14 112 119.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 495 816 человек, 2 882 044 пациента выздоровели, 63 940 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 26 941 случай заражения коронавирусом, выздоровело 14 498 пациентов, умерло 108 человек.