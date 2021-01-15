0
13:03
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
12:59
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
12:43
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
12:39
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
12:33
Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста
11:56
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
11:46
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Еще новости
Общество

Коронавирус унёс жизни 2 млн человек

По состоянию на 15 января в мире зарегистрировано 93 545 150 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 002 642 человека. Количество выздоровевших – 66 845 955.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 23 848 410. В этой стране от коронавируса умерли 397 994 человека, выздоровело – 14 112 119.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 495 816 человек, 2 882 044 пациента выздоровели, 63 940 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 26 941 случай заражения коронавирусом, выздоровело 14 498 пациентов, умерло 108 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Прививки от коронавируса в Псковской области делают бесплатно 23 норвежца скончались после прививки от коронавируса вакциной Pfizer Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста Псковичи уже раскупают туры в Крым, Калининград и Сочи на весну и лето Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января Почти 3 млн человек вылечились от коронавируса в России Коронавирус унёс жизни ещё двух пациентов в Псковской области Коронавирус унёс жизни 2 млн человек Вакцинация от COVID-19 в Псковской области: кого прививают в приоритетном порядке Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
15 января 2021
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
15 января 2021
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
15 января 2021
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
15 января 2021
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
15 января 2021
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
15 января 2021
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
15 января 2021
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году
15 января 2021
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году

Идет загрузка...