Ещё у 184 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
14 января ещё у 184 жителей Псковской области подтвердился коронавирус, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 26 941.
Выздоровело 190 человек, всего – 14 498. Число умерших осталось неизменным. Болезнь унесла жизни 108 человек.
За сутки сделано 1634 теста.
«Учитывая высокие темпы тестирования, показатели внушают осторожный оптимизм. Но не расслабляемся. Важно увидеть, как скажутся на статистике новогодние праздники и первая рабочая неделя», – написал губернатор.
По его словам, новых очагов не зафиксировано. В уже действующих выявлены три случая инфекции: один заболевший в Спасо-Елеазаровском монастыре, двое – в Святогорском.