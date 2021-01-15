Псковские мошенники похитили у жительницы Петербурга более 100 тысяч рублей

12:01, 15 января 2021, ПАИ

Из-за псковских мошенников жительница Санкт-Петербурга потеряла более 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина гостила в Пскове, когда 14 января ей позвонил мнимый сотрудник банка и заявил, что нужно перевести средства на «безопасный счет». Петербурженка, доверившись незнакомцу, перевела на указанный счет 102 тысячи рублей. Позже о произошедшем она сообщила в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Таким же способом мошенники обманула 45-летнюю псковичку. 14 января неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка запросил у женщины реквизиты карты. Затем на доверчивую жительницу Пскова мошенник оформил кредит на сумму 530 тысяч рублей.

Горожанка обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.