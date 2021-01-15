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Общество

Первые «умные» счетчики газа установлены в Пскове

 

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» установили первые два интеллектуальных прибора учета газа в квартирах псковичей. На очереди еще шесть заявок на установку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. 

Интеллектуальный узел учета расхода газа, или «умный» счетчик — это усовершенствованный прибор учета, определяющий показатели потребления детально по сравнению с традиционными средствами измерений. Прибор приводит объем газа к стандартным условиям по температуре и давлению, создает и хранит архив показаний. Это позволяет отслеживать объём потребления, анализировать и, при необходимости, корректировать его расход, сокращая издержки.

Кроме того, «умные» приборы учета газа в составе интеллектуальных систем сигнализируют о возникновении аварийных ситуаций, отслеживают выход контролируемых параметров газа за допустимые пределы.

«Умный» счетчик – это дополнительный уровень безопасности газоснабжения абонента. В период пандемии особенно важно то, что он абсолютно автономен и не требует никаких действий от потребителя, в том числе по передаче показаний использованного газа», - отметила заместитель исполнительного директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

АО «Газпром газораспределение Псков» является 100% дочерним обществом компании «Газпром газораспределение», находящейся под управлением ООО «Газпром межрегионгаз».

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