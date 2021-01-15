23 норвежца скончались после прививки от коронавируса вакциной Pfizer

12:39, 15 января 2021, ПАИ

В Норвегии умерли 23 человека, которым привили вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Об этом пишет газета «Ведомости».

По словам главврача Норвежского агентства по лекарствам Сигурда Хортемо, согласно отчетам, к смерти могли привести общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота.

Оценку сейчас прошли только 13 из 23 случаев смерти, подчеркнули специалисты. Они также заявили, что побочные эффекты от препарата провоцируют более тяжелое течение уже имеющихся у пожилых граждан болезней.

«В норвежских домах престарелых и аналогичных учреждениях в среднем умирает около 400 человек в неделю», - сказано на сайте агентства.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. На данный момент гражданам доступны два препарата: от американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTec, а также американской Moderna. По данным разработчиков, эффективность обоих лекарств составляет порядка 95%.