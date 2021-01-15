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Общество

Великолучанка получила телевизор от Андрея Турчака в рамках акции «Елка желаний»

Депутат Великолукской городской думы Михаил Шмырев от имени генсекретаря партии «Единая Россия» Андрея Турчака вручил телевизор пожилой великолучанке Любови Сониной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского реготделения партии.

Как рассказала дочь великолучанки Наталья, мама давно мечтала о собственном современном телевизоре, который в период самоизоляции как никогда актуален.

«О «Елке желаний» я узнала в интернете. Решила попробовать и отправила желание мамы. Когда позвонили и сказали, что телевизор скоро привезут, я не поверила. Спасибо партии «Единая Россия» и Андрею Турчаку за такой подарок моей маме, которая серьезно болеет», - рассказала Наталья.

«Пусть у всех исполнятся новогодние желания! Счастья и здоровья вам», - сказал Михаил Шмырев, передавая долгожданный подарок семье.

В свою очередь великолучанки подарили партии «Единая Россия» символ Нового года: мягкую игрушку - бычка.

Активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России»  принимают участие в федеральной акции «Елка желаний». Дедовичские депутаты фракции «Единая Россия» исполнили мечту мальчика Алексея Филиппова, подарили ему световой стол-песочницу. Пустошкинские партийцы организовали сбор денежных средств для исполнения заветного желания учащегося МБОУ «Пустошкинский центр образования» Дмитрия Матвиенко, который мечтал о гитаре. В Новосокольниках мальчик Марк Дикович получил из рук главы района Виталия Соловьева и исполнительного секретаря партии Натальи Рассказовой свой заветный подарок - батут. 

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