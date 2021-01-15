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Общество

На лыжную прогулку-экскурсию приглашает псковичей путешественник Виктор Верёвкин

16 января псковский путешественник Виктор Верёвкин организует для любителей активного отдыха лыжную прогулку-экскурсию. Об этом сообщается в Instagram «Команды 2018».

Прогулка предстоит длительная, маршрут рассчитан на 8 км. С собой необходимо иметь лыжи, бутерброды и термос с горячим чаем или кофе. В планах - привал в лесу. Важно надеть тёплую куртку и ботинки.

Виктор Верёвкин проведёт экскурсию по Пантелеймонову монастырю и музею ВМФ.

Сбор - на конечной остановке автобуса №6 в Черёхе в 11:00. Номер для связи: 8 953 241 96 35.

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