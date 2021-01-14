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Политика

Литва собирается запретить въезд Шуфутинскому и Киркорову

Литва считает выступления Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Фото Фото: cargolink.ru

 

Литва намерена запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, так как считает их выступления инструментом «мягкой российской политической пропаганды», пишет АИФ-Псков.

Как уточнил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, МИД сформировала рабочую группа, которая оценит правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду.

Между тем Ландсбергис подчеркнул, что для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания.

Уточняется, что имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются прежде всего в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за COVID-19, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов, что вызвало скандал в  местных СМИ.

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