Литва собирается запретить въезд Шуфутинскому и Киркорову

18:17, 15 января 2021, ПАИ

Литва намерена запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, так как считает их выступления инструментом «мягкой российской политической пропаганды», пишет АИФ-Псков.

Как уточнил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, МИД сформировала рабочую группа, которая оценит правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду.

Между тем Ландсбергис подчеркнул, что для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания.

Уточняется, что имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются прежде всего в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за COVID-19, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов, что вызвало скандал в местных СМИ.