Вокруг Пскова будет создан лесопарковый зелёный пояс

19:44, 15 января 2021, ПАИ

15 января в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоялись общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Общественной палате Псковской области.

Общественные слушания организованы Общественной палатой Псковской области в соответствии с законом Псковской области от 9 декабря 2019 года № 2019-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с созданием на территории Псковской области лесопарковых зелёных поясов».

С докладом о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова выступил председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона Виктор Мусатов. Он пояснил, что лесопарковый зелёный пояс вокруг Пскова – это зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности площадью 593 га, которая создаётся в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду. От Общественной палаты Псковской области выступила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Ольга Василенко.

Участники общественных слушаний единогласно одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг города Пскова.

Протокол, подготовленный по результатам проведения общественных слушаний, а также ходатайство о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова будут направлены Общественной палатой Псковской области в Псковское областное Собрание депутатов.