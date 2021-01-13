Бренды Lada и Dacia объединяются

21:30, 15 января 2021, ПАИ

Группа Renault (владелец бренда Lada) представила новую глобальную стратегию под названием Renaulution, сообщает AutoMail. Одно из главных решений этой стратегии касается российской марки: Lada в структуре Renault будет объединена с румынским брендом Dacia.

Речь не идёт о полном слиянии – обе марки сохранят названия и будут предлагать покупателям разные модели. Но основаны эти модели будут на одной базе – модульной платформе CMF-B, которую уже использует новый Dacia Logan.

Таким образом, вместо четырёх платформ, используемых Dacia и Lada сейчас, останется одна.

Кроме того, количество типов кузова, выпускаемых новым подразделением Renault, сократится с 18 до 11. А совокупный объём выпущенных машин планируется увеличить до 1 млн экземпляров в год.

Отказ от использующихся сейчас на «АвтоВАЗе» платформ означает, что выпуск моделей Granta, Vesta и обеих версий Niva к 2025 году будет прекращён. Две модели на новой платформе Lada представит в 2023 году, по одной новинке покажут в 2024 и 2025 годах.