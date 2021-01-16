Жителям Великих Лук пришло «кодовое слово» от Пенсионного фонда

18:36, 16 января 2021, ПАИ

Жители г. Великие Луки и Великолукского района получили «кодовое слово» для персональных телефонных консультации по пенсионным вопросам, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки УПФР в г. Великие Луки и Великолукском районе рекомендует гражданам выбирать дистанционную форму обращения, используя личный кабинет или телефонную связь по номеру 8-800-600-01-76. На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете есть возможность указать кодовое слово (секретный код), которое будет являться подтверждением личности гражданина при телефонном обращении. С его помощью можно узнать сведения о размере своей пенсии или социальных выплат, о дате их получения, страховом стаже и другую информации», – отмечается в сообщении.

Кодовое слово фонд выбирает самостоятельно, оно будет известно только ему. Работники ПФР несут ответственность за сохранность и неразглашение кодового слова в соответствии с законодательством РФ. На сегодняшний день 992 жителя города и района получили кодовое слово, которое они успешно используют при дистанционном обращении.