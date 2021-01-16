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Общество

В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией

С 27 января в России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией, пишет «Ъ» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Регулярные рейсы из столицы Финляндии Хельсинки будут осуществляться по два раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы в Катар по маршруту Москва—Доха будут проводиться три раза в неделю, рейсы во Вьетнам (Москва — Ханой) и Индию (Москва — Дели) — по два раза в неделю.

Напомним, Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами во время первой волны распространения коронавируса в 2020 году. Позднее было возобновлено авиасообщение с Египтом, Турцией, Великобританией, Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Кубой, Мальдивами, ОАЭ, Сербией, Танзанией, Эфиопией и Южной Кореей.

 

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