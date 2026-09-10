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Общество

Учреждения культуры и образования в Пыталовском округе посетила сенатор

В рамках рабочего визита в Пыталовский муниципальный округ сенатор от Псковской области Наталья Мельникова вместе с коллегами посетила ряд учреждений культуры и дополнительного образования, встретилась с их коллективами и обсудила актуальные вопросы работы.

Фото здесь и далее из канала Натальи Мельниковой в MAX

Первым пунктом выезда стала Пыталовская школа искусств. Участники визита ознакомились с организацией образовательного процесса, осмотрели учебные помещения, обсудили условия занятий детей и перспективы развития школы. Отдельное внимание уделили работе педагогов и расширению возможностей творческого развития юных жителей округа.

Далее делегация побывала в Пыталовском досуговом объединении. На встрече с работниками учреждений культуры обсудили деятельность творческих коллективов, взаимодействие с жителями и организацию культурного досуга для людей разных возрастов.

«Именно благодаря ежедневной работе специалистов культура в небольших населённых пунктах остаётся живой и доступной для каждого», – отметила Наталья Мельникова в своём канале в мессенджере MAX.

Следующим объектом стал краеведческий музей Дружбы народов и истории Пыталовского края. В ходе визита речь шла о сохранении исторической памяти, традиций и культурного наследия территории.

«Важно, чтобы история родного края была не только сохранена, но и становилась интересной и понятной для молодого поколения», – отметили при обсуждении.

Также в программу визита вошёл Центр специального образования № 2. Гости ознакомились с организацией учебного процесса и условиями обучения детей, обсудили текущие задачи учреждения и направления его дальнейшего развития.

«Очень важно, чтобы каждый ребёнок имел возможность получать качественное образование, развиваться и чувствовать себя комфортно в образовательной среде», – заявила сенатор.

По словам Натальи Мельниковой, такие рабочие встречи позволяют не просто ознакомиться с деятельностью учреждений, но и напрямую услышать мнение специалистов, обсудить насущные вопросы и определить, какая поддержка требуется.

«Уверена, что совместная работа и постоянный диалог помогут и дальше развивать культурную и образовательную сферы Пыталовского округа, создавать новые возможности для жителей и сохранять то ценное, что уже сформировано здесь благодаря труду неравнодушных людей», – заключила сенатор.

Ранее сообщалось, что Наталья Мельников посетила занятие клуба «Женский интерес», который работает в рамках национального проекта «Кадры».

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