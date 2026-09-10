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Общество

Масштабный семинар для аграриев прошёл в Себежском округе

В Себежском округе состоялся масштабный семинар для аграриев. Площадкой для мероприятия стало крестьянско‑фермерское хозяйство Ивана Мельника. В семинаре приняли участие свыше 70 специалистов из разных регионов – представители Минсельхоза Псковской области, администрации Себежского округа, руководители сельхозпредприятий, агрохимики, поставщики техники и препаратов, сообщили ПАИ в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото здесь и далее: министерство сельского хозяйства Псковской области

Заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелёв поблагодарил аграриев за ежедневный труд и вклад в продовольственную безопасность страны. Он обозначил ключевые планы развития отрасли: к 2030 году производство плодово‑ягодной продукции в регионе намерены увеличить более чем в два раза. По данным ведомства, только в первом полугодии 2026 года в области заложено 25 гектаров садов интенсивного типа и 6,7 гектара питомников. На поддержку отрасли в текущем году направлено свыше 23 миллионов рублей.

Программа семинара носила практический характер. Участники осмотрели сад, заложенный в 2015 году, и на его примере проанализировали эффективность технологий в долгосрочной перспективе. Также делегация ознакомилась с новым интенсивным садом, заложенным в 2026 году. В ходе встречи детально обсудили вопросы защиты растений, листового питания, подготовки почвы и роли агрохимической службы. Кроме того, для участников провели демонстрацию сельскохозяйственной техники и организовали экскурсию по современному хранилищу.

По итогам семинара состоялась открытая дискуссия, в ходе которой аграрии обменялись опытом и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. Садоводство рассматривается как одна из стратегических точек роста агропромышленного комплекса Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Псковском округе завершается уборка зерновых колосовых культур.

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