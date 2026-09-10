Стали известны даты XIX фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг‑2027»

23:31, 10 сентября 2026, ПАИ

XIX фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг‑2027» пройдёт в Псковской области в следующем году 12–14 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Гостей ждут реконструкции, мастер‑классы, лекторий и другие активности, погружающие в атмосферу раннего Средневековья.