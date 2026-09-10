Стали известны даты XIX фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг‑2027»
XIX фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг‑2027» пройдёт в Псковской области в следующем году 12–14 июня, сообщили ПАИ организаторы.
Гостей ждут реконструкции, мастер‑классы, лекторий и другие активности, погружающие в атмосферу раннего Средневековья.
Как прошёл фестиваль в этом году – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.
Ранее сообщалось, что в поселении Горожане археологи обнаружили скандинавскую привеску‑амулет – так называемый молоточек Тора, костяную пуговицу отличной сохранности, редкую деталь от навесного замка и несколько артефактов из повседневной бытовой жизни поселения.
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