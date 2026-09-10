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Общество

Ряд улиц в Великих Луках останутся без света 16 сентября

Ряд улиц отключат от электроснабжения в Великих Луках 16 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Свет отключат с 13:30 до 17:00. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ «Россети Северо‑Запада».

Без электричества останутся жители улицы Щорса (дома 86, 86а, 88, 57, 59, 63, 69, 71, 73), улицы Ясной (дома 1–12, 20), а также улиц Журавлиной, Желанной, Рибково, Яблоневой, Лесной, Народной, Киевской, Мирной, Туристов, Изумрудной, Звенигородской, Заводской, Лаврино, Плаксинской, Усвятской, Строительной, Майской, Новгородской, П. Коммуны, Леваневского, Манежной, Фурманова, Южной.

Кроме того, отключение затронет тупик Киевский, переулок Благодатный, проезд Земской и проезд Манежный.

Жителей просят учитывать временное отключение при планировании дня и по возможности заранее зарядить необходимые устройства.

Ранее сообщалось, что несколько участков улицы Леона Поземского временно перекроют в Пскове в связи с укладкой верхнего слоя асфальта.

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