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Псковская епархия передаст региону ещё одну партию экспресс-тестов на коронавирус

В ближайшее время Псковская епархия передаст ещё одну партию экспресс-тестов на наличие антител к COVID-19 для социальных и медицинских учреждений Псковской области. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, 17 января владыка передал сотрудникам администрации региона 15 тысяч тестов. Они предназначены для определения иммуноглобулинов IgM и IgG у воспитанников и сотрудников домов престарелых, детских домов и интернатов, а также в учреждениях здравоохранения.

Митрополит Тихон уточнил, что тесты сразу определяют, болен человек или нет. «Мы на себе уже испробовали. Это хорошие тесты», – заверил он и подчеркнул, что следующую партию тестов епархия надеется передать региону дней через десять.

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