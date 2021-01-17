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Общество

Митрополит Тихон передал тесты на антитела к COVID-19 для медицинских и соцучреждений Псковской области

Фото Псковской епархии

14 тысяч экспресс-тестов на наличие антител к COVID-19 смогут провести сотрудники медицинских и социальных учреждений Псковской области для своих воспитанников и сотрудников.

Фото Псковской епархии

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, тесты SARS-CoV-2 Antibody Test передал сотрудникам администрации региона митрополит Псковский и Порховский Тихон 17 января. Они предназначены для определения иммуноглобулинов IgM и IgG у воспитанников и сотрудников домов престарелых, детских домов и интернатов, а также в учреждениях здравоохранения.

Тест-система SARS-CoV-2 Antibody Test для экспресс-анализа антител к коронавирусу иммунохроматографическим методом позволяет качественно определить содержание антител против SARS-CoV-2 в клинических образцах (сыворотка, плазма, цельная кровь). Проведение тестирования поможет правильно оценить эпидемиологическую ситуацию в учреждениях на предмет заболеваемости COVID-19 и наличия иммунитета к этой болезни.

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