Глава Пскова выразила соболезнования родным и близким Алексея Шабанова

13:38, 17 января 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская выразила соболезнования родным и близким Алексей Шабанова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Ушёл из жизни сильный и мужественный человек, прошедший войну, наставник, посвятивший жизнь развитию физкультуры и спорта Пскова. Алексей Фёдорович оставил в сердцах псковичей добрую память», – отметила Елена Полонская.

Напомним, 15 января на 92-м году жизни скончался заслуженный работник физической культуры СССР, марафонец Алексей Шабанов. Прощание состоится в понедельник, 18 января, на Крестовском кладбище.

Алексей Шабанов родился в 1929 году в Великолукском районе Псковской области. В Великую Отечественную войну был сыном полка в 325-й Двинской стрелковой дивизии. С 1949 по 1954 год проходил срочную службу на Балтийском флоте, в Кронштадте.

В 1992 году был награждён орденом Великой Отечественной войны. В 1956 году окончил школу тренеров при Ленинградском институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

Приехав в Псков, работал тренером по лёгкой атлетике в спортивном обществе «Труд», затем перешёл в «Урожай». В ДЮСШ № 1 (затем ДООСЦ «Юность») пришёл работать в 1973 году и проработал до 2009 года. Затем трудился в ПсковГУ.

Восемь лет подряд Алексей Шабанов становился чемпионом общества «Урожай». В 1965 году выполнил норматив мастера спорта СССР в марафонском беге и за свою спортивную карьеру неоднократно его подтверждал. Неоднократный победитель и призёр чемпионатов СССР по лёгкой атлетике.

За годы работы тренером Алексей Шабанов подготовил много чемпионов и призёров области и СССР в беге на длинные дистанции и марафоне. Тренировавшиеся у него спортсмены входили в сборную команду СССР в беге на длинные дистанции. Его воспитанники легко сдавали нормативы на кандидатов в мастера спорта, и пять человек стали мастерами спорта СССР.