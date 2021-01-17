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Аномальные холода прогнозируют в Псковской области

Аномальные холода прогнозируются в ближайшие дни в большинстве регионов России, в том числе в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Псковской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях температура будет на 7-15 градусов ниже нормы. До середины недели столбики термометров могут опускаться до минус 23-36 градусов.

На европейской территории страны ожидается отклонение от нормы до 15 градусов, на азиатской — до 18 градусов. Роман Вильфанд добавил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — «аномально холодной» погоде.

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