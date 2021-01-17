0
20:16
Житель деревни Палкино избил собаку и повредил новогоднюю ель на площади
19:05
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
18:20
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
17:53
Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России
15:55
Псковские врачи объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
15:27
Аномальные холода прогнозируют в Псковской области
14:05
Губернатор поздравил великолучан с 78-й годовщиной освобождения города
Еще новости
Общество

Противопожарные рейды продолжаются в Псковской области

17 января сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели на территориях муниципальных районов и городских округов профилактические противопожарные рейды.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, жителям региона разъяснили меры безопасности и необходимые действия в случае возникновения или обнаружения пожара. Людям напомнили телефоны вызова экстренных оперативных служб, а также правила эксплуатации бытового газового оборудования, печей и других отопительных приборов. Сотрудники МЧС рассказали и о недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в ночное время.

Гражданам выдали памятки о мерах пожарной безопасности, а также листовки на темы «Отопление», «Действия граждан при обнаружении пожара», «Памятка при использовании печного оборудования», «Первая помощь пострадавшим на пожаре».

Профилактические рейды проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических мер в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по недопущению распространения COVID-19.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Житель деревни Палкино избил собаку и повредил новогоднюю ель на площади
17 января 2021
Житель деревни Палкино избил собаку и повредил новогоднюю ель на площади
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
17 января 2021
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
17 января 2021
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России
17 января 2021
Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России
Псковские врачи объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
17 января 2021
Псковские врачи объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
Аномальные холода прогнозируют в Псковской области
17 января 2021
Аномальные холода прогнозируют в Псковской области
Губернатор поздравил великолучан с 78-й годовщиной освобождения города
17 января 2021
Губернатор поздравил великолучан с 78-й годовщиной освобождения города
Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
17 января 2021
Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Идет загрузка...