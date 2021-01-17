Противопожарные рейды продолжаются в Псковской области

17:14, 17 января 2021, ПАИ

17 января сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели на территориях муниципальных районов и городских округов профилактические противопожарные рейды.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, жителям региона разъяснили меры безопасности и необходимые действия в случае возникновения или обнаружения пожара. Людям напомнили телефоны вызова экстренных оперативных служб, а также правила эксплуатации бытового газового оборудования, печей и других отопительных приборов. Сотрудники МЧС рассказали и о недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в ночное время.

Гражданам выдали памятки о мерах пожарной безопасности, а также листовки на темы «Отопление», «Действия граждан при обнаружении пожара», «Памятка при использовании печного оборудования», «Первая помощь пострадавшим на пожаре».

Профилактические рейды проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических мер в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по недопущению распространения COVID-19.