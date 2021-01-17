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Общество

Способы лечения боли в горле назвали врачи псковской инфекционки

Чем лечить боли в горле при фаринготрахеите, рассказали врачи Псковской областной инфекционной больницы. Традиционные ответы на вопросы жителей региона размещены в Instagram-аккаунте учреждения.

«Щекочет горло внутри ниже шеи, от этого хочется кашлять, и болит. Это может быть симптомом коронавируса? И подскажите, пожалуйста, как лечить данные симптомы?» - поинтересовались жители региона.

Специалисты больницы ответили, что перечисленные симптомы не специфичны для COVID-19. Они могут наблюдаться при фаринготрахеите. В случае, если диагностировано именно такое заболевание, нужно увлажнять верхние отделы дыхательных путей, полоскать горло антисептическим раствором. Также необходимо принимать леденцы для рассасывания, например, «Бронхо веда».

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