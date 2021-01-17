Федерация шахмат Псковской области отметила 15 лет со дня основания

16:54, 17 января 2021, ПАИ

Федерация шахмат Псковской области отметила 15 лет со дня основания. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, она была создана 16 января 2006 года.

Решение было принято на общем собрании шахматистов из Пскова, Великих Лук и Острова. Одним из первых решений федерации стало оформление исторической летописи становления шахмат в регионе.

В организации отметили, что шахматная история Псковского края началась гораздо раньше, в XI веке. Именно к этому периоду учёные относят первые шахматные фигуры, найденные во время археологических раскопок в регионе.

Развитие шахматной игры началось в первой половине XIX века. Первым русским шахматным мастером стал Александр Петров (1799–1867), уроженец Опочецкого уезда. Он внёс значительный вклад в теорию шахмат, в этом году будет отмечаться 222-летие со дня его рождения.

23 октября 1913 года был зарегистрирован первый псковский шахматный кружок. 31 октября 1973 года вышло решение № 515 исполкома Псковского горсовета «О создании городского шахматного клуба». Этим же решением был утверждён устав клуба и его штатное расписание, а также смета на его содержание.

В течении года на сайте Федерации шахмат Псковской области будут публиковаться материалы исторической летописи о деятельности областной федерации шахмат и событиях шахматной жизни того времени.