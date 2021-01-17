Житель посёлка Палкино избил собаку и повредил новогоднюю ель на площади

20:16, 17 января 2021, ПАИ

В соцсетях групп «Подслушано в Палкино» и «Жесть по-псковски» появилось шокирующее видео. Двое мужчин прогуливаются по вечернему поселку, причём один из них ведёт подробную съёмку всего происходящего. Кадры снятого лучше не показывать детям: один из жителей, лет 30-35, предположительно нетрезвый, несёт на руках пса и что-то говорит ему, в основном используя ненормативную лексику. Потом он бросает несчастное животное на снег и пинает пса под рёбра. Собака, заскулив, убегает от живодёров прочь.

Его напарник комментирует происходящее и продолжает снимать. Сосед «оператора» по жуткой прогулке лезет на ель, украшенную гирляндами, матерится, ломает ветки дерева и в итоге падает на снег, срывая украшение. При этом он постоянно говорит приятелю, что бояться нечего, потому что он идиот.

«Я придурок, у меня даже справка есть, так что мне ничего не будет!» – несколько раз на камеру говорит живодёр.

После чего оба жителя села весело смеются и отправляются по домам. Редакция Псковского агентства информации следит за развитием ситуации, причинённый ущерб и реакция правоохранительных органов уточняются.