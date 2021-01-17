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Общество

Михаил Ведерников: Желаю всем доброго воскресного вечера и плодотворной рабочей недели

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал горожанам и жителям области тепла и добра.

«Друзья! Желаю всем доброго воскресного вечера и плодотворной рабочей недели. По прогнозу после Крещения морозы пойдут на спад, и к пятнице плюсовая температура установится на всей территории области. Осталось ещё несколько дней по-настоящему зимней погоды – пусть они будут согреты семейным теплом и добрыми делами», - написал глава региона в своем instagram-аккаунте.

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