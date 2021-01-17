Персональная выставка живописи Александра Коростелёва откроется в Пскове 22 января

08:43, 18 января 2021, ПАИ

22 января в 17:00 в выставочном зале псковского отделения Союза художников России (улица Ленина, 1) откроется персональная выставка живописи Александра Коростелёва «Реликтовый свет», сообщается в группе художественной галереи-клуба «Псковский Монмартр» в Facebook.

Пришедших на выставку ожидает встреча как минимум с 40 совершенно новыми работами автора (всего в экспозиции их будет около 60).

Александр Коростелёв родился в 1965 году в селе Питерское Саратовской области. Вместе с мамой, геологом, до 1971 года путешествовал по огромной стране: России, Казахстану, Молдавии, Украине, пока не осел в затерянном в буджакских степях городе Болграде. В 1985 году поступил в художественное училище имени М. Б. Грекова в Одессе, где ещё сохранялся дух отцов-основателей, дух Южнорусской школы живописи (яркие представители – Кириак Костанди, Пётр Нилус), находившейся под большим влиянием французских импрессионистов. Преподававший в училище художник-философ Виталий Аликберов оказал наиболее заметное влияние на формирование творческого мышления и почерка Александра Коростелёва.

В 1996 году Александр Коростелёв переезжает в Псков. Художник берётся за разные работы, становится резчиком (иконостас в храме святых Константина и Елены, мраморный рельеф на памятнике Александру Пушкину в Дно), затем участвовал в качестве реставратора в проектах Николая Гаврилова в Каире, Санкт-Петербурге, на Валдае. С 1998 года преподает – сначала в профессионально-техническом училище № 14, затем в Детской художественной школе, школе искусств, Псковском политехническом колледже. С 2003 года руководит студией живописи при псковском Доме ремёсел. С 2000 года Александр Коростелёв – активный участник выставок как в Пскове, так и в других городах России – Вологде, Рязани, Москве, Мурманске. Член Союза художников России с 2015 года.

«Реликтовый свет» – первая персональная выставка Александра Коростелёва в зале профессионального Союза. Выставка задумывалась и как размышление о связи времён, о неизменности фундаментальных понятий, о гармонии, о поиске себя. Она собрана из нескольких, на первый взгляд, контрастирующих частей. Так, работы «Жрец», «Дама с веретеном», «Языческий танец», «Воин» являются размышлениями на тему истории человека. Картины «Что там?», «Странник», «Музыка сфер», «Утро» – попытки осмысления жизни через аллегорические сюжеты, странствия. «Качели», «Золотая рыбка», «Сказка на ночь» – наблюдения за собственным растущим ребёнком (дочь художника).