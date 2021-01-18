Новое оборудование для исследования желудка появилось в великолукском онкодиспансере

15:27, 18 января 2021, ПАИ

В Великих луках в онкологическом диспансере появилось новое оборудование для исследования желудка в рамках нацпроекта «Здравоохранение», пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Переоснащение коснулось не только основного корпуса Великолукской межрайонной больницы, но и ее подразделений. В 2020 году в городской филиал Псковского онкодиспансера поступило современное и высоковостребованное медицинское оборудование, предназначенное для эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта и бронхов.

Врач-эндоскопист Александр Алексеев отметил, что аппаратура позволяет детально рассмотреть внутреннее строение слизистых органов и все отделы практически на клеточном уровне.

«Если мы хорошо видим внутреннее состояние органов, то, естественно, можем поставить более точный диагноз и выявить онкопатологию на ранней стадии. Для работы на таком высокоточном оборудовании мы обязательно повышаем квалификацию», - добавил врач.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина подчеркнула, что в 2021 году в медучреждения Великих Лук и Псковской области ожидается поставка еще ряда современных медицинских аппаратов по нацпроекту «Здравоохранение».