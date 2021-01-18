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В Пскове адвокат вывез мужчину в лес и задушил его

В Пскове по подозрению в убийстве задержан адвокат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

15 января в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя Пскова. По этому факту проведена доследственная проверка, по результатам которой третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи располагали данными о криминальном характере исчезновения псковича.

Во время первоначальных следственных действий получены данные о возможной причастности к преступлению адвоката, который в ночь на 4 января отвез потерпевшего в багажнике своего автомобиля в лес, а затем в загородный дом, где избивал его, а в конечном итоге задушил. Скрывая следы совершенного преступления, он вывез тело в лес и закопал.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Псковской области.

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