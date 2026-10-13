Машина съехала в кювет в Великолукском округе

00:34, 13 октября 2026, ПАИ

В Великолукском округе опрокинулся в кювет Renault Duster: по предварительным данным, находившийся за рулём иномарки мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. ДТП произошло на трассе М-9 (между деревней Торчилово и поворотом на Демю), сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





46-летний водитель госпитализирован бригадой скорой помощи.

На месте ДТП работают спасатели ПСО, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.