Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах главы Порховского района
Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах главы Порховского района 11 апреля 2021 года.
1. Газетная продукция
2. Евробуклет, мел. 130 г/м, 4+4
3. Плакат А3, мел. 130 г/м, 4+0
4. Листовка, А5, мел. 130 г/м, 4+4
5. Листовка, А4, мел. 130 г/м, 4+4
Стоимость может меняться не более чем на 10 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа.
НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику.
ООО - фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6,
фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1,
ИНН 6027024264, телефон / факс (8112) 70-03-35, телефон (8112) 70-03-36.