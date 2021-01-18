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Политика

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах главы Порховского района

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы  по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации  на  выборах главы Порховского района 11 апреля 2021 года.

 

1. Газетная продукция

 

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

8А3, 4+4

15900 р.

22500 р.

30500 р.

4А3, 4+4

13400 р.

16050 р.

21300 р.

8А3, 1+1

9050 р.

14500 р.

24400 р.

4А3, 1+1

5900 р.

7700 р.

14500 р.

 

2. Евробуклет, мел. 130 г/м,  4+4

 

Тираж

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Цена за экз., руб.

5,39

3,53

3,01

 

3. Плакат А3, мел. 130 г/м, 4+0

 

Тираж

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

Цена за экз., руб.

5,58

5,20

4,73

 

4. Листовка, А5, мел.  130 г/м, 4+4

 

Тираж

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Цена за экз., руб.

3,49

2,21

1,84

 

5. Листовка, А4,  мел. 130 г/м, 4+4

 

Тираж

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Цена за экз., руб.

4,74

3,42

2,89

 

Стоимость может меняться не более чем на 10 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа.

НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику.

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6,

фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1,

ИНН 6027024264, телефон / факс (8112) 70-03-35, телефон (8112) 70-03-36.

 
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