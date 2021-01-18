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Общество

Псковичи присоединились к всемирной акции против ксенофобии

К акции солидарности всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и повторения трагедии холокоста, присоединилась Псковская областная универсальная научная библиотека. На видео и фотографиях, выложенных в социальных сетях, библиотекари и читатели держат в руках лист бумаги, на котором написано на двух языках «Мы помним» / We remember, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

В России эту акцию проводит Российский еврейский конгресс совместно со Всемирным еврейским конгрессом. Участвовать может любой пользователь социальных сетей: нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано на двух языках «Мы помним» / «We remember», и выложить эту фотографию у себя на странице с хештегами #мыпомним #weremember. К этому посту от себя можно добавить небольшой комментарий.

«Это очень страшно. Это боль всего мира. Это то, что мы не должны забывать никогда. В Дни памяти жертв холокоста я очень много думаю о том, что происходит сейчас, о том, что происходило тогда. О моих ровесниках, которые не пили чай по утрам и не строили планы, а мучительно умирали. О детях, стариках и взрослых. Наш долг — помогать сохранять память об этом, писать об этом, читать книги и смотреть кино», – рассказала заместитель директора по научной работе Ирина Королёва, куратор программы мероприятий, приуроченных к Неделе памяти жертв холокоста.

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