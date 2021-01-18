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Общество

Эксперт рекомендует псковичам оформлять электронный больничный

Проблема с выдачей больничных, которая на новогодних праздниках возникла в поликлиниках Пскова, решена. Больничные можно получить снова без проблем, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. Кроме того, жители Псковской области могут оформить больничный и дистанционно, в электронном виде, напомнила эксперт.

Врач должен поинтересоваться у пациента, в каком виде тот хочет оформить больничный – в обычном или электронном. Если выбирается второй вариант, то в поликлинике формируется лист нетрудоспособности, или больничный, в электронном виде и отправляется в систему «Соцстрах». Пациент может узнать уникальный номер этого электронного больничного в поликлинике – там ему дадут специальный талончик – и сообщить его своему работодателю, в бухгалтерию или отдел кадров. Работодатель в свою очередь находит по уникальному номеру в системе «Соцстрах» больничный работника и заполняет оставшиеся поля в специальной форме, отметила эксперт. После этого электронно заполненный больничный попадает в ФСС, которая и выплачивает пособие.

«Таким образом, после обращения к врачу пациенту не надо будет повторно идти в поликлинику, чтобы оформлять больничный», – отметила Надежда Рагозина.

Более подробно об алгоритме оформления электронного больничного Псковскому агентству информации во вторник, 19 января, расскажет главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

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