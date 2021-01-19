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Общество

Почти половина жителей Псковской области работали в новогодние каникулы

Почти половина жителей Псковской области работали в новогодние каникулы. Такие результаты показал опрос службы исследований hh.ru среди работающих россиян, в том числе жителей Псковской области.

Самый высокий процент постоянно трудящихся на праздниках среди жителей федеральных округов страны зафиксирован именно в СЗФО – 19%, что превышает среднероссийский показатель. Меньше всего людей трудились на новогодних каникулах в Москве – лишь 6%.

Больше всего работали фрилансеры. Решать рабочие вопросы с 1 по 8 января пришлось и представителям из сферы «Продажи» - 64% опрошенных,  на втором месте - работники из сферы «Начало карьеры» (52%). Также не смогли оставить работу в праздники специалисты из сферы «Бухгалтерия и финансы». Реже всего работали в новогодние каникулы специалисты из сферы «Административный персонал».

В путешествиях по России  каникулы провели 16% опрошенных, в том числе и жители Псковской области. В 2019 году эта цифра была ниже и составила 14%. Не выезжали за пределы России четверть представителей сфер «Высший менеджмент», «Искусство и масс-медиа», а также «Строительство и недвижимость». В этом году за границу на новогодние каникулы поехали лишь 1% респондентов, в прошлом году их было 4%.

84% опрошенных, в том числе жители Псковской области, решили не продлевать себе каникулы за счет отпусков и отгулов и вышли на работу в указанные работодателем сроки. Продлевали выходные в этом году чаще всего представители высшего менеджмента, производственной и бухгалтерской сфер, информационных технологий.

25% опрошенных заявили, что после каникул вышли на работу с плохим настроением. С позитивным настроем приступили к работе в 2021 году представители из сфер «Производство», «Бухгалтерия», «Строительство, недвижимость». Хуже всего настроение в начале года было у представителей сферы «ИТ, телеком».

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