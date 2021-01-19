Магазин в Пскове снабжал покупателей «палёным» алкоголем и спиртовым лосьоном

11:43, 19 января 2021, ПАИ

18 января в Пскове из магазина «Продукты» на улице Советской Армии изъято более 400 литров алкоголя и лосьона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, алкогольная продукция реализовывалась без лицензии на продажу. Проверяющие обнаружили и алкоголь без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Кроме того, лосьон, спиртовой раствор и вкусовые пищевые добавки с содержанием алкоголя до 40 процентов продавались без соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих легальность их оборота.

В итоге из незаконного оборота изъяты 431,5 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 183,5 литра водки, 67,65 литра вина, 26,5 литра коньяка и 118,5 литра лосьона.

Возбуждены административные расследования по ч. 3 статьи 14.17 и ч. 2 статьи 14.16 КоАП РФ. А материал проверки, предусмотренный ч. 4 статьи 15.12 КоАП РФ, направлен в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для рассмотрения и принятия решения.