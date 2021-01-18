Штрафы заплатят псковские землевладельцы за нарушения закона

12:50, 19 января 2021, ПАИ

На 235 тысяч рублей оштрафовало землевладельцев Управление Росреестра по Псковской области в декабре 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Росреестра провели 72 проверки соблюдения требований земельного законодательства в регионе. Зафиксированы 58 нарушений. Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, 46 землевладельцев привлечены к административной ответственности. Выдано 36 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Ликвидировано 49 нарушений.

Чаще всего жители региона нарушают закон, самовольно занимая земельный участок. «Доля таких нарушений в декабре прошлого года составила более 50% от общего количества выявленных недочётов», - отметила начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова.