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Экономика

Штрафы заплатят псковские землевладельцы за нарушения закона

На 235 тысяч рублей оштрафовало землевладельцев Управление Росреестра по Псковской области в декабре 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Росреестра провели 72 проверки соблюдения требований земельного законодательства в регионе. Зафиксированы 58 нарушений. Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, 46 землевладельцев привлечены к административной ответственности. Выдано 36 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Ликвидировано 49 нарушений.

Чаще всего жители региона нарушают закон, самовольно занимая земельный участок. «Доля таких нарушений в декабре прошлого года составила более 50% от общего количества выявленных недочётов», - отметила начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова.

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