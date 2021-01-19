Депутат Сергей Колосов поздравил псковичку с 90-летием

12:58, 19 января 2021, ПАИ

С 90-летием поздравил депутат Сергей Колосов жительницу Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

19 января депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Галину Петрову.

Парламентарий вручил женщине цветы, поздравительный адрес и памятный подарок, а также пожелал ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

«Уже стало традицией поздравлять долгожителей округа №2 с днем рождения. Их не так много, но каждый из них является важной частью нашего района. Надеюсь, еще долгие годы мне посчастливится поздравлять наших дорогих псковичей с праздником», - отметил Сергей Колосов.

Галина Сергеевна Петрова родилась 19 января 1931 года. Значительную часть своей жизни псковичка посвятила преподавательской деятельности: восемь лет она проработала учителем математики в Опочке, затем еще 12 лет - в Омске. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».