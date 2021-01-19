0
13:48
Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
13:47
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов
11:25
Модернизирован ключевой центр питания Псковской области
11:23
197 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
11:11
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Псковской области
10:55
50-летний юбилей отмечает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов
10:44
Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
Еще новости
Общество

Депутат Сергей Колосов поздравил псковичку с 90-летием

С 90-летием поздравил депутат Сергей Колосов жительницу Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

19 января депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Галину Петрову.

Парламентарий вручил женщине цветы, поздравительный адрес и памятный подарок, а также пожелал ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

«Уже стало традицией поздравлять долгожителей округа №2 с днем рождения. Их не так много, но каждый из них является важной частью нашего района. Надеюсь, еще долгие годы мне посчастливится поздравлять наших дорогих псковичей с праздником», - отметил Сергей Колосов.

Галина Сергеевна Петрова родилась 19 января 1931 года. Значительную часть своей жизни псковичка посвятила преподавательской деятельности: восемь лет она проработала учителем математики в Опочке, затем еще 12 лет - в Омске. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
19 января 2021
Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов
19 января 2021
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов
Модернизирован ключевой центр питания Псковской области
19 января 2021
Модернизирован ключевой центр питания Псковской области
197 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
19 января 2021
197 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Псковской области
19 января 2021
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Псковской области
50-летний юбилей отмечает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов
19 января 2021
50-летний юбилей отмечает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов
Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
19 января 2021
Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
Как проходят крещенские купания в Пскове
19 января 2021
Как проходят крещенские купания в Пскове

Идет загрузка...